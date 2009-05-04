Dolar 1.59, Euro 2.10 lira

İstanbul serbest piyasada akşam dolar 1,5830, Euro 2,1050 liradan işlem görüyor. Borsa 32 bin puanın üzerinde kapandı



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5830 lira, Euro’nun satış fiyatı 2,1050 lira oldu.



İstanbul serbest piyasada dolar 1,5840, Euro 2,1080 liradan haftaya başlamış, serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,6000 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1120 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5810 lira, en yüksek 1,5835 lira, satışta en düşük 1,5870 lira, en yüksek 1,5900 lira olarak belirlendi.



Borsa 32 bin puanın üzerinde kapandı hisseler 1.64 değerlendi



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi 32 bin puanın üzerine çıktı. Endeks bu seviyeleri son olarak geçen yıl ekim ayında görmüştü.



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,64 oranında değer kazandı.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 123,68 puan artarak 32.170,71 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,39 oldu.



İlk seanstaki 395,22 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 518,90 puan yükseldi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,64 değer kazandı.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.05 itibariyle basit getirisi yüzde 12,80 bileşik getirisi yüzde 12,24 seviyesinde bulunuyor.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 12,78 bileşik getirisi yüzde 12,22 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3287 sterlin-dolar paritesi 1,4871 yen-dolar paritesi ise 99,41 düzeyinde seyrediyor.



Asya borsaları haftanın ilk gününde yükseldi



Tayvan'da borsa ABD ekonomisine ilişkin olumlu gelişmeler ve domuz gribiyle ilgili endişelerin azalması nedeniyle yüzde 5,6 arttı.



Hong Kong'da borsa yüzde 4,2, Çin'de yüzde 2,8 ve Hindistan'da yüzde 4,7 değer kazandı.



Tokyo Borsası bugün resmi tatil nedeniyle kapalı. Borsada işlemler, 7 Mayıs Perşembe günü yeniden başlayacak.



Petrol fiyatları 35 doların üzerinde



Asya kıtasının en büyük petrol borsası konumunda olan Singapur'da ham petrolün fiyatları yükseldi.



ABD'de bankacılık sektörüne uygulanan stress testin sonuçlarını izleyen yatırımcılar, ülkede bu hafta açıklanacak olan Nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarının ekonomide durgunluğun sona erdiğine ilişkin belirtileri görmeyi umut ediyor.



New York Borsası'nda işlem gören Batı Teksas türü petrolün Haziran ayı vadeli fiyatı 11 cent artarak 53,31 dolara, Londra Borsası'nda işlem gören Kuzey Denizi Brent türü petrolün fiyatı 20 cent yükselerek 53,05 dolara çıktı.

