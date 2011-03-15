-DOLAR 1,5820 LİRA İSTANBUL (A.A) - 15.03.2011 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,49 oranında değer yitirdi. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 1.277,00 puan artarak 64.213,93 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 2,03 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 1.593,12 puanlık düşüş dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 316,12 puan geriledi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,49 değer yitirdi. -DOLAR VE AVRO- Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5820 liradan, 2,2020 liradan alınan avro 2,2070 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5780 lira olan dolar güne 1,5800 liradan, 2,2030 lira olan avro 2,2010 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5745 lira, en yüksek 1,5790 lira, satışta en düşük 1,5805 lira, en yüksek 1,5850 lira seviyesinde işlem görüyor.