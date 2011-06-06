-DOLAR 1,5810, AVRO 2,3110 LİRA İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5780 liradan alınan dolar 1,5810 liradan, 2,3060 liradan alınan avro 2,3110 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5800 lira olan dolar güne 1,5760 liradan, 2,2990 lira olan avro 2,3070 liradan başlamıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonları alışta en düşük 1,5780 lira, en yüksek 1,5810 lira, satışta en düşük 1,5835 lira, en yüksek 1,5870 lira seviyesinde işlem görüyor. -BORSA DEĞER KAZANDI İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,13 oranında değer kazandı. İMKB 100 Endeksi, ikinci seansta 208,25 puan artarak 63.516,83 puandan kapandı. Hisse senetleri ikinci seansta ortalama yüzde 0,33 oranında artış gösterdi. İlk seanstaki 501,64 puanlık artış dikkate alındığında, borsa endeksi günün tamamında 709,89 puan yükseldi. Hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,13 değer kazandı.