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Ekonomi

DOLAR 1,5810, AVRO 2,1500 LİRA İSTANBUL (A.A)

17 Şubat 2011 19:11

-DOLAR 1,5810, AVRO 2,1500 LİRA İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5810 liraya düşerken, avronun satış fiyatı ise 2,1500 liraya yükseldi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5790 liradan alınan dolar 1,5810 liradan, 2,1480 liradan alınan avro 2,1500 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5860 lira olan dolar güne 1,5850 liradan, 2,1380 lira olan avro 2,1450 liradan başlamıştı.

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