-DOLAR 1,5800 LİRAYI AŞTI İSTANBUL (A.A) - 10.01.2011 - İstanbul serbest piyasada, ABD Doları yaklaşık 6 aylık aradan sonra 1,5800 liranın üstüne çıktı. Cuma günü kapanışta 1,5710 liradan günü tamamlayan dolar sabah 1,5800 liradan haftaya başladı. Saat 09.30 itibari ile 1,5750 liradan alınan dolar, 1,5820 liradan işlem görürken, böylece geçen yılın temmuz ayından beri ilk defa 1,5800 liranın üzerine çıkmış oldu. İstanbul serbest piyasada avronun satış fiyatı 2,0360 lira seviyesinde bulunuyor. Bankalararası piyasada ise dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5750 lira, en yüksek 1,5780 lira, satışta en düşük 1,5830 lira, en yüksek 1,5860 lira seviyesinde bulunuyor. Uluslararası piyasalarda avro-dolar paritesi 1,2891, sterlin-dolar paritesi 1,5545, yen-dolar paritesi ise 83,15 düzeyinde seyrediyor.