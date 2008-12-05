Dolar 1.58, İMKB kaybı 2.58

Serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1,58, Euro 2,07 YTL'den işlem gördü. Borsa günü 2,58 kayıpla kapadı.



İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5860 YTL, Euro’nun satış fiyatı 2,0700 YTL oldu.



Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5600 YTL olan dolar güne 1,5620 YTL'den, 1,9840 YTL olan avro 1,9780 YTL'den başlamıştı.



Bankalararası piyasa



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,10 puan azalarak yüzde 18,63'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 19,56'dan kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 19,67, bileşik getirisi yüzde 18,73 olmuştu.



Faiz



23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.00 itibariyle basit getirisi yüzde 19,73, bileşik getirisi yüzde 18,79’a yükseldi.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 19,67, bileşik getiri yüzde 18,73 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2668, sterlin-dolar paritesi 1,4609, yen-dolar paritesi ise 92,00 düzeyinde seyrediyor.



İMKB endeksi günü yüzde 2,58 kayıpla kapandı



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri, günlük bazda ortalama yüzde 2,58 değer kaybetti.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 636,27 puan gerileyerek 24.034,70 puandan kapandı.



Asya borsaları günü küçük düşüşlerle kapattı



Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, düne göre yüzde 0,08 azalarak 7.917,51 puan oldu.



Avustralya, Çin, Tayvan, Endonezya ve Malezya'da borsa geriledi.



Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,9, Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 2,1 değer kazandı.



Avrupa borsaları da düştü



Avrupa'da ise FTSE 100 Endeksi yüzde 1,07, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,44, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,76 düştü.



Brüksel'de borsa yüzde 1,16, Madrid'de yüzde 2,34 değer kaybetti.



Petrol fiyatları yatay seyir izliyor



Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yatay seyir izliyor.



ABD tipi hafif ham petrolün Ocak teslimi fiyatı 43,39 dolara kadar düştükten sonra toparlanarak varili 44,42 dolara çıktı.



Londra'da Brent tipi ham petrol de 86 sent artarak varili 43,17 dolar oldu.



Petrol fiyatlarının yatay seyir izlemesinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'ye ilişkin ekonomik veriler açıklanması öncesindeki belirsizlik etkili oldu.



New York Borsası güne düşüşle başladı



Borsanın açılışında, düne göre, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,03 azaldı.



Açılışta, Nasdaq Teknoloji Endeksi de yüzde 1,29 değer kaybetti.





