Dolar 1.58, Euro 2.09

Dolar geçen hafta sonu itibariyle tutunduğu değeri bırakmıyor. Döviz ve faiz yatay seyrederken Edeks birinci seansı 152 puan artıda kapadı.



Piyasalarda ilk çeyrek bilançolar izleniyor. Hafta başından bu yana 1.57 seviyesiyle yatay seyreden dolar hafif bir yükselişle akşam 1.58 liradan işlem gördü. Serbest piyasada dolar akşam saatlerinde 1.5830 lira, Euro 2.0980 liradan satılıyor.



Bilanço dönemiyle gözünü ABD'ye çeviren piyasada, Avrupa'daki yükselişe de bağlı olarak gün içinde yukarı yönlü bir seyir izlendi, ancak borsa günü kayıpla kapadı. İMKB’de endeks, ilk seansı 152 puan artışla 28.599 puandan tamamlamasına rağmen akşam 28.160,81 puandan kapandı.



Yurtiçinde IMF'yle yapılacak anlaşmanın detaylarını bekleyen borsada, gözler bilanço dönemiyle şirketlerden gelecek açıklamalara çevrildi. Goldman Sachs'ın erken açıklanan bilançosunun beklentilerin üzerinde gelmesi olumlu algılanırken, devlet desteğini geri ödemek için sermaye artıracağını duyurması bir miktar huzursuz yarattı. ABD'de bugün de açılış öncesi Johnson&Johnson ve kapanıştan sonra Intel bilançoları gelecek.



İstanbul serbest piyasada dolar 1.5750, Euro 2,0950 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5770 lira, avronun satış fiyatı ise 2,0920 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15,55 itibariyle, alışta en düşük 1,5730 lira, en yüksek 1,5780 lira, satışta en düşük 1,5820 lira, en yüksek 1,5845 lira seviyesinde bulunuyor.



Hisse senetleri günlük yüzde 1,01 değer kaybetti



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 1,01 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 286,18 puan gerileyerek 28.160,81 puandan kapandı. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 1,01 düşüş gösterdi.



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,08 puan düşerek yüzde 12,88'e geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,54'ten kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,63, bileşik getirisi yüzde 12,96 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3238, sterlin-dolar paritesi 1,4877, yen-dolar paritesi ise 99,46 düzeyinde seyrediyor.



Tokyo Menkul Kıymetler Borsası düşüşle kapandı



Nikkei Endeksi, yüzde 0,92 oranında değer kaybederek, 8.842,68 puandan kapandı. Borsadaki değer kaybında, Amerikan otomotiv devi General Motors'un iflasa gidebileceği kaygıları etkili oldu.

