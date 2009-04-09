Dolar 1.57'ye geriledi

(8 Nisan 2009)

Bankalararası piyasa

Borsa yüzde 3,23 artışla 28.000 puanın üstünde kapandı

Faiz

Parite



Tokyo Borsasında yükselişle kapandı

New York Borsası yükselişle açıldı

Akşam saatlerinde Kapalıçarşı'da 1,5690 liradan alınan dolar 1,5710, 2,0840 liradan alınan Euro ise 2,0860 liradan satılıyor.İstanbul serbest piyasada dolar 1.5800, Euro 2.0950 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5930 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1130 lira olmuştu.IMF anlaşması ve Merkez Bankası'ndan indirim beklentisiyle dün gösterge faiz yüzde 13.21'le tarihin en düşük düzeyine indi. Döviz gerilemeye devam ederken, dün borsa yüzde 4.8 yükseldi.Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, alışta en düşük 1,5730 lira, en yüksek 1,5750 lira, satışta en düşük 1,5800 lira, en yüksek 1,5820 lira seviyesinde bulunuyor.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Bileşik Endeksi yüzde 3,23 artışla 28.000 puanın üstünde kapanış yaparak Ocak 2009 başlarındaki seviyelerine tekrar ulaştı.Bileşik Endeks, 28.000 puanın üstündeki bundan önceki kapanışını 28.709,41 puanla 6 Ocak Salı günü yapmıştı. Seans içindeki 28.000 puanlı seviyeler ise 7 Ocak Çarşamba günü görülmüştü.İMKB'de işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 3,23 oranında değer kazandı. Borsada son iki günlük artış ise 2.168,83 puan ve yüzde 8,22'yi buldu.İMKB Ulusal 100 Endeksi, günün tamamında 892,88 puan yükselerek 28.546,46 puandan kapandı.Dün, 9 Şubat 2009 tarihinden sonra ilk kez 27.000 puanın üstünde bir kapanış yapan Endeks, 408,50 puan ve yüzde 1,48 oranındaki artışla 28.062,08 puandan güne başladı.Açılışın ardından 28.124,74 puana kadar yükselen endeks daha sonra gelen satışlarla 27.678,88 puana kadar geriledi ve İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. seans kapanışına göre 185,66 puan artarak 27.839,24 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,67 değer kazandı.Piyasa uzmanları, endekste yükseliş yönünde bir açılış olduğuna işaret ederek, 26,800 direncinin aşılması ile yükselişin hızlandığını, 27.200 seviyesinin de destek konumuna gelmesi ile ilk direnç seviyesinin 27.800 olduğunu belirtiyor.Yükselişin ana hedefinin 28.700 seviyesi olduğunu savunan uzmanlar, dünkü kapanış seviyesi günlük ortalamaların bir hayli üzerinde gerçekleştiği için endeksin bugün yatay seyir izleyebileceğini ancak beklentiler oldukça olumlu olduğu için 28.700 seviyesine ulaşılmasının çok zaman almayacağını tahmin ediyor.2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,22 puan düşerek yüzde 12,99'a geriledi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 13,68'den kapandı.Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 13,92, bileşik getirisi yüzde 13,21 olmuştu.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3280, sterlin-dolar paritesi 1,4678, yen-dolar paritesi ise 100,05 düzeyinde seyrediyor.Tokyo Menkul Kıymetler Borsası ciddi oranda yükselişle kapandı.Nikkei Endeksi, yüzde 3,74 oranında değer kazanarak 8.916,06 puandan kapandı.Borsanın yükselmesinde, Wall Street'teki değer artışının yanısıra, olumlu ekonomik veri beklentileri ve Japonya'nın daha büyük bir teşvik paketi çıkaracağı beklentisi etkili oldu.Japon Hükümeti'nin, daha önce planladığı ifade edilen 150 milyar doların daha da üzerinde bir teşvik paketi hazırlığı içinde olduğu belirtiliyor.Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi açılışta 145 puan artarak 7,982 puan ve Nasdaq Bileşik Endeksi 28 puan yükselerek 1,619 puan oldu.New York menkul kıymetler borsası dün de günü yükselişle kapatmıştı. Borsanın temel göstergesi Dow Jones 47,55 puan artışla 7,837.11 puana çıktı. Teknoloji endeksi Nasdaq da 29,05 puan artarak 1,590.66 puana yükseldi.