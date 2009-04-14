Dolar 1.57 TL'den güne başladı

Dolar geçen hafta sonu itibariyle tutunduğu değeri bırakmıyor. İstanbul serbest piyasada dolar bugün de güne 1.57 lira ile başladı. Euro 2,0950 lira.



Kapalıçarşı'da 1,5700 liradan alınan dolar 1,5750 liradan satılıyor. 2,0900 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 2,0950 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5770 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 2,0920 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5755 lira, en yüksek 1,5790 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5670 lira, en yüksek 1,5720 lira, satışta en düşük 1,5755 lira, en yüksek 1,5790 lira seviyesinde işlem görüyor.

