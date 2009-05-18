Dolar 1.57, Euro 2.11 lira

Kapalıçarşı'da 1,5670 liradan alınan dolar 1,5730 liradan satılıyor. 2,1080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,1140 lira olarak belirlendi.Serbest piyasada cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5640 lira, euronun satış fiyatı ise 2,1210 lira olmuştu.

Borsa düşüşle açıldı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, cuma günü ikinci seans kapanışına göre 537,31 puan azalarak 32.947,21 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri bu seviyede yüzde 1,60 değer kaybetti.



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5750 lira, en yüksek 1,5760 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.20 itibariyle alışta en düşük 1,5670 lira, en yüksek 1,5700 lira, satışta en düşük 1,5750 lira, en yüksek 1,5760 lira seviyesinde işlem görüyor.



