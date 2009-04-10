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Ekonomi

Dolar 1.56'dan güne başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5650, euro 2,0600 liradan güne başladı. İMKB, 28.637,90 puan seviyesinde açıldı

10 Nisan 2009 03:00

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5650, euro 2,0600 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 1,5550 liradan alınan dolar 1,5650 liradan satılıyor. 2,0500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,0600 lira olarak belirlendi. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5690 lira, euronun satış fiyatı ise 2,0860 lira olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5675 lira, en yüksek 1,5735 lira seviyesinde bulunuyor. Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5605 lira, en
yüksek 1,5635 lira, satışta en düşük 1,5675 lira, en yüksek 1,5735 lira seviyesinde işlem görüyor.

Tokyo yükselişle kapandı

Tokyo Menkul Kıymetler Borsası yükselişle kapandı.Nikkei Endeksi, yüzde 0,54 oranında değer kazanarak, 8.964,11 puandan kapandı.Borsanın yükselmesinde, Wall Street'in yükselişle kapanması ve dolar/yen pritesinde, Japon ihracatçılarına yönelik olumlu gelişmeler etkili oldu.

İMKB iyi başladı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 91,44 puan artarak 28.637,90 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,32 oranında değer kazandı.

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