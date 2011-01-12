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Ekonomi

DOLAR 1,5690, AVRO 2,0450 LİRA İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2011 19:31

-DOLAR 1,5690, AVRO 2,0450 LİRA İSTANBUL (A.A) - 12.01.2011 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5690 liraya gerilerken, avronun satış fiyatı 2,0450 lirada kaldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5660 liradan alınan dolar 1,5690 liradan, 2,0400 liradan alınan avro 2,0450 liradan satılıyor. Serbest piyasada önceki kapanışta 1,5810 lira olan dolar güne 1,5800 liradan, 2,0450 lira olan avro 2,0480 liradan başlamıştı.

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