Dolar 1.56, Euro 2.13

Serbest piyasada akşam dolar 1.5680, Euro 2.1320 liradan satılıyor. Borsa yüzde 1,56 artışla açıldı



İstanbul serbest piyasada dolar 1.5600, Euro 2.1300 liradan güne başlamış, serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5630 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1320 lira olmuştu.



Bankalararası piyasa



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15,05 itibariyle, alışta en düşük 1,5540 lira, en yüksek 1,5550 lira, satışta en düşük 1,5600 lira, en yüksek 1,5615 lira seviyesinde bulunuyor.



Borsada günlük değer kaybı yüzde 0.65



İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,65 oranında değer yitirdi.



İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 780,76 puan düşerek 32.828,90 puandan kapandı.



Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer kaybı yüzde 2,32 oldu.



İlk seanstaki 566,38 puanlık artış dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 214,38 puan geriledi.



Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,65 değer yitirdi



Faiz



2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,12 puan düşerek yüzde 11,85'e indi. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,35'ten kapandı.



Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,49, bileşik getirisi yüzde 11,97 olmuştu.



Parite



Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3624, sterlin-dolar paritesi 1,5146, yen-dolar paritesi ise 95,89 düzeyinde seyrediyor.



Asya ve Avrupa borsaları



Tokyo Borsası, günü yüzde 0,5 artarak 9,340.49 puandan tamamladı.



Hong Kong'da borsa yüzde 0,6, Güney Kore'de yüzde 0,8 ve Çin'de yüzde 1,8 yükseldi.



Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 0,16, Fransa'da CAC Endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti.



Almanya'da DAX Endeksi yüzde 0,49 yükseldi.



Brüksel'de borsa yüzde 0,59, Madrid'de yüzde 0,27 geriledi.



New York Borsası düşüşle açıldı



Borsanın temel göstergesi Dow Jones Endeksi açılışta, 126 puan düşerek 8,345 puana indi. Nasdaq Bileşik Endeksi açılışta 18 puan gerileyerek, 1,689 puan ve Standard and Poor's 500 Endeksi 11 puan azalarak 897 puan oldu



Petrol fiyatları



Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 87 sent artarak varili 59,72 dolardan satılırken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 37 sent değer kazanıp varili 58,31 dolardan işlem görüyor.

