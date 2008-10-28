Dolar 1.55 YTL'ye geriledi

IMF önündeki kuyruk uzuyor

IMF parasına ihtiyaç yok ama...

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Borsalardaki yükseliş petrol fiyatlarını yükseltti

ABD borsalarındaki düşüşe karşın Asya’da toparlanma yaşandı. Borsalardaki değer kazancı yüzde 12’yi aştı. İMKB de güne artışla başlarken, dolar 1,58 YTL’ye kadar geriledi.ABD borsalarının son 5.5 yılın en düşük seviyelerine gerilemesine karşın, Asya’da toparlanma gözleniyor. Uzmanlar bu artışların düzelme sinyali olmadığını, borsaların kendi iç düzenlemelerinden kaynaklandığını belirtiyor ve bütün büyük ekonomik krizlerin günübirlik yükselişler görülebileceğini kaydettiler. Dolar/ yen paritesinin 96,17’ye kadar yükselmesi ve piyasaların dibi gördüğü beklentisi de, Asya borsalarına alım getirdi. Tokyo Borsası yüzde 6.4, Hong Kong Borsası yüzde 12.7, Güney Kore Borsası da yüzde 5.6 değer kazandı.Asya borsalarındaki toparlanma sonrasında İMKB de güne iyi başladı. İMKB Bileşik Endeksi bugün yapılan tek seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 558,43 puan artarak 24.895,16 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 2,29 değer kazandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle borsada bugün tek seanslık işlem yapıldı.Avrupa borsalarında da olumlu seyir gözleniyor. Frankfurt, Paris ve Londra borsaları güne yüzde 2’nin üzerinde artışlarla başladı. Dün işlem yapılmayan Rus Borsası’nda ise düşüş yaşanıyor.Dolar yatırımcıların dış ülkelerde dolar borçlanarak girdikleri pozisyonlardan çıkmalarının etkisiyle Euro karşısında son iki buçuk senenin en yüksek değerine ulaştı. Dolar/Euro paritesi bugün sabah saatlerinde 2.5 yılın yeni rekoru olan 1,2570 seviyesinden işlem gördü. Euro dolara karşı yüzde 0.4 değerli gözüküyor.Asya borsalarındaki toparlanma ile birlikte dolar içeride bugün düştü.İstanbul serbest piyasada akşam saatlerinde doların satış fiyatı 1,5550 YTL, Euro’nun satış fiyatı 1,9400 YTL oldu.Serbest piyasada önceki kapanışta 1,6520 YTL olan dolar güne 1,6150 YTL'den, 2,0540 YTL olan Euro 2,0250 YTL'den başlamıştı. Dolar dün sabah 1.73 YTL'yi gördükten sonra gelen satışlarla kapanışta 1.65 YTL'ye gerilemişti.Bankalararası piyasada öğle saatlerinde dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5850 YTL, en yüksek 1,5880 YTL, satışta en düşük 1,5920 YTL, en yüksek 1,5970 YTL olarak belirlendi.Bankacılar, son dönemde dolar/YTL paritesinde hacimsiz işlemlerle yaşanan sert yükselişlerin tersine dönebileceğini, doların yabancı alımlarıyla 1,60 YTL’nin altına inebileceğini belirtmişlerdi. Uzmanların tahmini tuttu.Bankacılar, Macaristan, Rusya ve benzeri likit olmayan piyasalardan son dönemde çıkış yapamayan yabancı yatırımcıların Türkiye’de gerçekleştirdiği dolar alımlarının; dolar/YTL kurunun 1,75 YTL psikolojik sınırını geçemeyeceğini düşüncesinin hakim olmasının ardından yerini yabancı kaynaklı YTL alımına bırakabileceğini belirttiler.Bir bankanın döviz masası yöneticisi, “2006’daki gibi halk dolara hücum etmedi. Merkez Bankası gerekirse doğrudan müdahale edeceğini açıkladı ve açtığı döviz satım ihaleleriyle kurun 1,75 sınırına izin vermeyeceğini piyasaya gösterdi. Kurun önemli bir direnç seviyesi olan 1.75’in üzerine çıkamaması, dün yabancı alımlarını birlikte getirdi. Bugün global piyasalarda havanın yönüne bağlı olarak yaşanan hızlı çıkışların dönüşünü yaşayabiliriz. Kurun gün içinde 1.60 YTL’nin altına ineceğini düşünüyorum”Kurdaki hareketi değerlendiren ABank Bono Masası Müdürü Barbaros Özüyılmaz, ilginç bir noktaya dikkat çekti. İki haftadır yabancı bir bankanın Türkiye'deki pozisyonları kapattığını ve bu sürede kurun 1.50'den 1.70'e geldiğini belirten Özüyılmaz, bu satışların cuma akşamüstü itibariyle bittiğini söyledi. Özüyılmaz, "Ben gevşemeyi buna bağlıyorum, dolar talebi kesildi" dedi. 1.70 seviyesinin önemli bir nokta olduğunu kaydeden Özüyılmaz, "1.70'e bir daha gelirsek yeniden satışlar gelecektir" dedi.Tahvil/bono piyasasında 23 Haziran 2010 vadeli gösterge tahvilde dün ortalama bileşik faiz spot kapanışta yüzde 24.78, valörlü kapanışta yüzde 24.50 oldu. Gösterge tahvilde tezgahüstü piyasada bu sabah bileşik faiz yüzde 24 seviyesindeydi.İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında, 23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.35 itibariyle basit getirisi yüzde 25,67, bileşik getirisi yüzde 23,86 seviyesinde bulunuyor.İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo Pazarında 2 günlük işlemler en düşük yüzde 12,00, en yüksek yüzde 16,80 ve ortalama yüzde 16,75'ten gerçekleşiyor.Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,2477, sterlin-dolar paritesi 1,5670, yen-dolar paritesi ise 94,52 düzeyinde seyrediyor.Borsada Dow Jones Endeksi açılışta 214 puan artarak (yüzde 2,6) 8,390 puan oldu. Açılışta Nasdaq Bileşik Endeksi de yüzde 3,26 ve Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 2,65 arttı.Dün, 26 yılın en düşük düzeyinden kapanan Nikkei Endeksi, bugün yüzde 6,41 oranında değer kazanarak, 7.621,92 puandan kapandı. Öte yandan, ABD Doları, 93,01 yen düzeyinden, 95,51 yen düzeyine çıktı.