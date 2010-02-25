Dolar 1,55 lirayı aştı

T24 - Yargı, asker ve hükümet üçgeni arasında son günlerde tırmanan gerginlik dün bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın sözlerinin 'AKP inceleniyor' şeklinde yanlış anlaşılması üzerine zirve yaptı.



Gün boyu desteklerinde tutunmaya çalışan piyasalar açıklamanın ardından çöktü. Bir ara yüzde 5 gerileyen İMKB günü yüzde 3.42'lik kayıpla 49.659 puandan kapattı. 1.56 TL'yi aşan dolar ise günü 1.5550 TL'den tamamladı.



Piyasalar dün yine darbe üstüne darbe yedi. Son günlerde yargı, asker ve hükümet arasında yaşanan iç gerginlikle diken üstünde duran piyasalarda önceki gün akşam Genelkurmay’ın acil toplantı yapmasıyla tedirginlik iyice tırmandı. Gün boyunca global piyasalarda yaşanan toparlanmaya en ufak bir tepki vermeyen Türk mali piyasalarına dün ikinci darbeyi ise Yargıtay Cumhuriyet Baş Savcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın yanlış anlaşılan açıklamaları damga vurdu.

Yalçınkaya’nın gazetecilerin soruları üzerine akşam üzeri, “Şu anda incelemeler var, ciddi görülürse soruşturma aşamasına geçeriz ama tüm partiler için sürekli incelememiz var” sözleri piyasalarını yangın yerine çevirdi.



Son bir haftadır finans koridorlarında dolaşan ‘AKP’ye kapatma davası açılacak’ söylentileri yüzünden piyasaların bu açıklamaya çok sert tepki verdiği görüldü.





50.000 desteğini de kırdı



Oysa ki Yalçınkaya ‘AKP için şu anda soruşturma aşamasına geçildiği söylenemez’ demesine rağmen mali piyasaların paniği azaltılamadı. Güne satıcılı başlayan ancak 50 bin puanda tutunmaya çalışan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Cumhuriyet Başsavcısı’nın açıklamalarının hemen ardından 48.691 puana kadar geriledi.



İlk dakika şokunun atlatılmasının ardından toparlanan İMKB günü 1757 puan yükselişle 49.659 puan seviyesinden tamamladı. Hisse senetlerinin ortalama değer kaybı ise yüzde 3.42 oldu.



Dün gün boyunca borsada yabancı aracı kuruluşların yüklü satışları dikkat çekti. Bu satışlar ‘Yabancılar hisse satıyor’ şeklinde yorumlandı. Ancak borsada son yarım saatte panik satışların arttığına vurgu yapan bir borsacı ‘Son yarım saatte herkes satış yapmaya çalıştı ama alan yoktu” diye konuştu.





Dolar 1.56’yı denedi



Döviz piyasasında da dün çok sert dalgalanmalar yaşandı. Uluslararası piyasalarda avro karşısında değer kazanımını sürdüren dolar iç piyasada da sabah saatlerinde yapılan panik işlemlerle kısa süre 1.56 seviyesini test etti. Ancak gün içinde 1.55’in altında dengelenen kurlar akşam saatlerinde açıklamayla artan gerginlik yüzünden 1.56’ları yeniden test etti. Serbest piyasada ise dolar günü 1.5550 TL’den, avro ise 2.1080 TL’den tamamladı.



En sakin piyasa ise yine yerli bankaların hakimiyeti altındaki bono piyasası oldu. Piyasanın gösterge tahvilinin faizi bir önceki gün seviyesinin bir kademe üstünden yüzde 8.95 seviyesinden işlem gördü. Ancak Başsavcının açıklamaları bu piyasayı da etkiledi bugün valörlü işlemlerde faizi yüzde 9 seviyesini de aştı.





Balyoz tedirginliği



Hafta başından bu yana gerek global piyasalardaki bozulma, gerekse Balyoz operasyonu kapsamında önce eski kuvvet komutanlarının gözaltına alınması ardından önceki gece Genelkurmay’ın ani toplantı yapması gerginliği artırmıştı. Özellikle son iki gündür Genelkurmay’dan toplu istifa edileceğine ilişkin dolaşan söylentilerin piyasalardaki satış baskısını artırdığını söyleyen bir bankanın üst düzey yöneticisi, “Cumhuriyet Başsavcısı’ndan gelen açıklamaya normal zamanda çok tepki verilmezdi. Çünkü açıklamadaki tüm partiler için inceleme var vurgusu önemli. Ama art arda yaşanan siyasi gelişmelerle tırmanan gerginlik bu açıklamaya piyasanın tepkisini bu boyuta taşıdı. Bu bozulma kısa sürede sona ermeyecek gibi görünüyor” diye konuştu.





Eski seviyeler artık zor



Önceki gece geç saatlerde Genelkurmay’ın ‘acil toplanma’ kararıyla elektronik işlemlerde dolar/TL’nin 1.55’in üzerini gördüğünü söyleyen bankacılar son gelişmeler karşısında şu değerlendirmelerde bulundu:



“Global piyasaları tabii ki takip edeceğiz. Ancak piyasa artık iç piyasayı daha yakından takip edecek ve tepkilerini buna göre verecek. Dün global borsalar toparlanmasına karşın bizde satışların çok daha fazla derinleşmesi bunun göstergesi. Siyasi endişelerin etkisi sürecek. Gelecek açıklamalar özellikle de Genelkurmay, Başbakan, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından yapılacak açıklamalar yakından izlenecek. Ortamı sertleştirecek açıklamalar gelmezse belki piyasalar biraz sakinleşebilir ancak kısa vadede eski seviyelere gelmemiz çok zor görünüyor.”





Dolar için 1.55 kritik seviye



Analistçiler dolar kuru için 1.55 seviyesinin kritik önemde olduğunu dün kurun bu seviyenin üzerine çıkmama konusunda çok direndiğini hatırlatıp, “Yalçınkaya’nın açıklamaları olmasa bu seviyenin altında kalabilirdik. Ancak bugün kurların seviyesini göreceğiz. Eğer bu seviye kalıcı biçimde kırılırsa yukarı çıkış hızlanabilir” yorumu yaptı.





