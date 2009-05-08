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Ekonomi

Dolar 1.55, Euro 2.09 lira

Serbest piyasada dolar akşam 1.5520, Euro 2.0920 liradan satılıyor. Borsa yüzde 0.11 kayıpla kapadı

08 Mayıs 2009 03:00

Serbest piyasada dolar akşam 1.5520, Euro 2.0920 liradan satılıyor. Borsa yüzde 0.11 kayıpla kapadı. Dolar dün bir ara 5 ay geriye giderek 1.54’ü gördü.

Serbest piyasada dolar 1,5550, Euro 2,0860 liradan güne başladı. Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5560 lira, Euro’nun satış fiyatı ise 2,0850 lira olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonları, saat 15.00 itibariyle, alışta en düşük 1,5445 lira, en yüksek 1,5460 lira, satışta en düşük 1,5515 lira, en yüksek 1,5540 lira seviyesinde bulunuyor.

Borsa haftayı yüzde 0.11 kayıpla kapadı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) işlem gören hisse senetleri günlük bazda ortalama yüzde 0,11 oranında değer kaybetti.

İMKB Ulusal 100 Endeksi, ikinci seansta 234,60 puan artarak 32.805,72 puandan kapandı.
Hisse senetlerinin ikinci seanstaki ortalama değer artışı yüzde 0,72 oldu.

İlk seanstaki 271,49 puanlık düşüş dikkate alındığında, Borsa endeksi günün tamamında 36,89 puan geriledi. Hisse senetleri günlük ortalama yüzde 0,11 değer yitirdi.

Faiz

2 Şubat 2011 vadeli, bugün valörlü tahvilin bileşik faizi, önceki kapanışa göre 0,26 puan artarak yüzde 11,85'e çıktı. Bu tahvilin basit getirisi de yüzde 12,36'dan kapandı.
Bu kağıdın önceki kapanıştaki basit getirisi yüzde 12,08, bileşik getirisi yüzde 11,59 olmuştu.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,3420, sterlin-dolar paritesi 1,5069, yen-dolar paritesi ise 99,39 düzeyinde seyrediyor.

Asya ve Avrupa borsaları

ABD'de işsizlik verilerinin beklenenden iyi çıkmasının dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun yatışmaya başladığı yönündeki beklentileri desteklemesi Asya'da borsaları yükseltti.

Japonya'da Tokyo Borsası günü yükselişle kapadı. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi, yüzde 0,5 (47,13 puan) değer kazanarak, 9.432,83 puan oldu.

Asya'da ayrıca Hong Kong borsasında Hang Seng Endeksi yüzde 0,2 artarken, Güney Kore borsası değer kazandı. Avustralya, Hindistan ve Şanghay'da borsalar yatay seyir izledi.

Avrupa'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1,51, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 2,66, Fransa'da CAC Endeksi de yüzde 2,35 yükseldi.

Brüksel'de borsa yüzde 1,61, Madrid'de yüzde 1,94 çıktı.

Petrol fiyatları

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 57 doların biraz altında seyrediyor.

Batı Teksas tipi ham petrolün Haziran teslimi fiyatı 1,11 dolar artıp varili 57,82 dolardan işlem görürken, Londra'da Brent tipi ham petrol de 1,12 dolar değer kazanıp varili 57,59 dolardan satılıyor.

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