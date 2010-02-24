Dolar 1,54'ün üzerine çıktı

T24 - Siyasi endişeler ve dış piyasalardaki olumsuzlukla dolar 1,54'ü aşarak 7 ayın zirvesine yükseldi.





Balyoz darbe planına ilişkin gözaltılar nedeniyle artan siyasi endişeler ve dış piyasalardaki olumsuz hava sonrası dolar içeride 1,54 liranın üzerine çıktı.



Bankalararası piyasada dolar 1,5430 ile son 7 ayın zirvesine yükseldi. Dolar dünden beri 1,52'nin üzerinde işlem görüyordu.



Bankacılar, TL'nin diğer gelişmekte olan para birimlerine göre siyasi endişelerin daha kötü performans göstermeye devam ettiğini ve dolar/TL'de daha fazla yükselişin de olası olduğunu söylediler.



Yargı ile hükümet arasında geçen haftadan itibaren artmaya başlayan siyasi gerilimin etkisi döviz piyasasında hissedilirken, bu hafta eski kuvvet komutanlarının gözaltına alınması endişelerin daha da artmasına neden oldu.



Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Piyasada politik taraftan gelen rahatsızlık hissediliyor. Dış piyasalar da da hem euro/dolar paritesi düşüyor hem de küresel piyasalar kayıpta. Dolar/TL'deki yükselişte dış piyasaların da etkisi var ancak bizde hareket diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre daha sert" dedi ve ekledi:



"Bundan sonrası biraz daha dış piyasa bağımlı olabilir. Ancak yine de TL, EM'lere göre daha kötü performansa bence devam edecek. Önemli bir seviye yukarı yönde kırıldı. Şimdi 1.5390-1.5400 seviyesi önemli bunun da kırılması dolar/TL'yi 1.55'lere taşıyabilir. Sepet bazında bakarsanız 1.79 seviyelerinden 1.81'li seviyelere yükseldik."



Geçen hafta 1,35 seviyesinin altına gerileye Euro/dolar paritesi ise Fed'in beklenenden önce faiz artırımına gidebileceği beklentileri ve Yunanistan'a kısa sürede yardım edilebileceği haberleriyle dün 1,36 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Euro/dolar paritesi bugün 1,35 düzeyinde işlem görüyor.





