Dolar 1.54, Euro 2.09 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5400, euro 2,0900 liradan güne başladı. Doların pazartesi günü kapanış fiyatı 1,5540 liraydı



Kapalıçarşı'da 1,5350 liradan alınan dolar 1,5400 liradan satılıyor. 2,0850 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 2,0900 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada pazartesi kapanışta doların satış fiyatı 1,5540 lira, euronun satış fiyatı ise 2,0960 lira olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5390 lira, en yüksek 1,5410 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.05 itibarıyla alışta en düşük 1,5320 lira, en yüksek 1,5340 lira, satışta en düşük 1,5390 lira, en yüksek 1,5410 lira seviyesinde işlem görüyor.





