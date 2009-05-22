İstanbul serbest piyasada dolar 1,5350, Euro 2,1300 liradan güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5300 liradan alınan dolar 1,5350 liradan satılıyor. 2,1250 liradan alınan Euronun satış fiyatı ise 2,1300 lira olarak belirlendi.



Serbest piyasada dün kapanışta doların satış fiyatı 1,5380 lira, Euronun satış fiyatı ise 2,1160 lira olmuştu.



Bankalararası piyasada

dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satiştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5340 lira, en yüksek 1,5360 lira seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.05 itibarıyla alışta en düşük 1,5255 lira, en yüksek 1,5295 lira, satışta en düşük 1,5340 lira, en yüksek 1,5360 lira seviyesinde işlem görüyor.



KAPALIÇARŞI'DA DÖVİZ



Kapanış saatlerinde dolar 1,5380 lira

Avro 2,1500 lira oldu



İstanbul serbest piyasada kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5380 lira, avronun satış fiyatı 2,1500 lira oldu.



Ppiyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5350 liradan alınan dolar 1,5380 liradan, 2,1460 liradan alınan avro ise 2,1500 liradan satılıyor. Serbest piyasada dün kapanışta 1,5380 lira olan dolar güne 1,5350 liradan, 2,1160 lira olan avro güne 2,1300 liradan başlamıştı.







