Dolar 1,53 YTL'den başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5300 YTL, euro 2,1960 YTL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5250 YTL'den alınan dolar 1,5300 YTL'den satılıyor. 2,1900 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1960 YTL olarak belirlendi.

Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5400 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,1930 YTL olmuştu.



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5310 YTL, en yüksek 1,5340 YTL seviyesinde bulunuyor.

Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5230 YTL, en yüksek 1,5270 YTL, satışta en düşük 1,5310 YTL, en yüksek 1,5340 YTL seviyesinde işlem görüyor.



Tokyo yükselişle tamamladı



Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi 54,71 puan (yüzde 0,64) yükselerek 8.667,23 puandan kapandı.













