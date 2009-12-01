Dolar 1.52'yi gördü

T24 - Dubai endişeleriyle tatil sonrası ilk işlem gününde dolar 1.52 lira ile 20 Temmuz'dan beri en yüksek düzeye çıktı. Borsada hafif artış var.



NTV'nin haberine göre kur ve faiz Dubai borç sorunlarının tetiklediği küresel mali piyasalarda riskten kaçışı Bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde yansıtmasına paralel sert yükselişle güne başladı.



Bankacılar ilk tepkinin ardından kur ve faizde kayıpların bir miktar telafi edilmesinin ardından daha sakin seyrin beklendiğini söylediler.



Bankalararası piyasanın tatil öncesi 26 Kasım'da son işlemlerde 1.50 lira olan en iyi dolar alış ve satış kotasyonu, bu sabah ilk işlemlerde 1.52 lira ile 20 Temmuz'dan bu yana en yüksek düzeye çıktı.



ABD borsaları Dubai'nin borçlarıyla ilgili endişelerden kaynaklan olumsuz etkilerin kontrol altına alınabileceği beklentileriyle yükseldi.



Dubai krizinin merkezindeki Dubai World şirketinin, piyasanın kapanmasından kısa bir süre önce 26 milyar dolarlık borcunu yeniden yapılandırmayı planladığını açıklamasıyla, Dubai'deki finansal problemin boyutuna yönelik endişeler hafifledi.



Ancak global piyasalarda Türkiye piyasalarının kapalı olduğu sürede oluşan sert kayıpların piyasada ilk işlemlere yansıdığını söylediler.



HSBC Stratejisti Fatih Keresteci, "Tatil sonrasında yeni haftaya başlarken Dubai’nin borç erteleme talebi sonrasında yaşanan paniğin azaldığı ancak küresel mali piyasalar üzerinde önemli sayılabilecek bir belirsizliğe yol açtığı görülüyor. İlk etki sonrasında mali piyasaların denge bulduğu ve riskten kaçma eğiliminin azaldığı izleniyor. Türk mali piyasalarında dolar/TL kuru elektronik işlemlerde tatil boyunca her türlü gelişmeyi yansıttı" dedi ve ekledi:



"Bugüne döndüğümüz zaman açılış itibariyle tatil süresince oluşan boşluğu doldurma yönünde teknik bir hareket izleyebilir. Bu bağlamda dolar/TL kurunun 1.5100 civarına doğru gerilemesi mümkün olabilir. Ancak, uzun süredir gündemde olan 1.5150 direncinin yukarı yönde kırılması ve önümüzdeki dönem boyunca piyasaların yeni iflas ya da borç erteleme talepleri olabileceğinden endişe etmesi nedeniyle dolar/TL kurunda yön yukarı olabilir. Gösterge bileşik faizin yüzde 9.0'lu rakamları görse de sonra yeniden uzun süredir sıkıştığı yüzde 8.7-9.0 bandına geri döneceği kanaatindeyiz."



Tahvil-bono piyasasında tatil öncesi 26 Kasım'da spot kapanışta yüzde 8.92 olan 3 Ağustos 2011 itfalı gösterge kıymetin ortalama bileşik faizi bu sabah tezgahüstü piyasada yüzde 8.98/9.03 seviyesindeydi. Gösterge tahvilde işlem bazında bileşik faiz 6 Ekim'de yüzde 7.59 ile tarihin en düşük seviyesine kadar gerilemişti. Faiz işlem bazında bugün ilk kez en son 5 Kasım'da gördüğü yüzde 9 seviyesinin üzerini test etti.



Bayram tatili nedeniyle Dubai krizinden etkilenmeyen İMKB haftaya düşüşle başladı. Avrupa borsalarının haftaya olumlu başlamasıyla İMKB Ulusal 100 Endeksi'nde de hafif artış yaşanıyor.



Asya borsaları yükseldi



Asya'da borsalar, Dubai borç krizinin küresel ekonomiyi rayından çıkarmasının mümkün olmadığına ilişkin güveni artırması nedeniyle yükselişini sürdürdü.



New York Borsası'nın dün yükselişle kapanmasının ardından Japonya'da Tokyo Borsası bugün yükseldi. Borsanın temel göstergesi Nikkei 225 Endeksi yüzde 2.43 (226.65 puan) artarak, 9.572,20 puana çıktı.



Asya'da ayrıca Hong Kong Borsası yüzde 1.3, Avustralya Borsası yüzde 0.4, Güney Kore Borsası yüzde 0.9, Şanghay Borsası yüzde 0.8, Singapur Borsası yüzde 1 ve Hindistan Borsası yüzde 0.9 değer kazandı.