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Ekonomi

DOLAR 1,5250 LİRAYA DÜŞERKEN, AVRO 1,9630 LİRAYA YÜKSELDİ   İSTANBUL (A.A)

22 Temmuz 2010 20:15

-DOLAR 1,5250 LİRAYA DÜŞERKEN, AVRO 1,9630 LİRAYA YÜKSELDİ   İSTANBUL (A.A) - 22.07.2010 - İstanbul serbest piyasada, kapanış saatlerinde doların satış fiyatı 1,5250 liraya düşerken, avronun satış fiyatı 1,9630 liraya yükseldi. Alınan bilgiye göre, piyasanın kapanışı itibariyle Kapalıçarşı'da 1,5220 liradan alınan dolar 1,5250 liradan, 1,9580 liradan alınan avro 1,9630 liradan satılıyor. Serbest piyasada dünkü kapanışta 1,5310 lira olan dolar güne 1,5370 liradan, 1,9600 lira olan avro 1,9620 liradan başlamıştı.

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