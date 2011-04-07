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Ekonomi

DOLAR 1,5200 LİRANIN ALTINDA   İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 12:33

-DOLAR 1,5200 LİRANIN ALTINDA   İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı, aralık ayı ortalarından sonra ilk kez 1,5200 liranın altına geriledi. Geçen yıl aralık ayının başlarında 1,5000 liranın altında seyreden ABD Doları, bir haftalık aradan sonra 1,5200 lira seviyelerine çıktı. Mart ayının ilk haftasına kadar 1,5000-1,6000 aralığında bir seyir izleyen dolar 8 Mart günü 1,6000 liranın altına geriledikten sonra düşüşüne devam etti ve 1,5200 liranın altına kadar geldi. Saat 09.10 itibariyle İstanbul serbest piyasada ABD Doları 1,5180, avro ise 2,1720 liradan satılıyor. Bu seviyeler dikkate alındığında, dolar geçen hafta sonuna göre yüzde 1,49, 2010 sonuna göre ise yüzde 2,06 oranında değer yitirdi.

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