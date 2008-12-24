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Ekonomi

Dolar 1.51 YTL, İMKB inişte

Serbest piyasada saat 9:30 itibariyle dolar 1.5180 YTL; Euro 2.1200 YTL’den işlem görüyor. İMKB 0,26 kayıpla açıldı.

24 Aralık 2008 02:00

Serbest piyasada saat 9:30 itibariyle dolar 1,5180 YTL, Euro 2,1200 YTL’den işlem görüyor. İMKB 0,26 kayıpla açıldı.

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5200 YTL, Euro 2,1200 YTL'den güne başladı. Saat 9:30 itibariyle dolar 1,5180 YTL, Euro 2,1200 YTL’den işlem görüyor.

Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5160 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1180 YTL olmuştu.

Bankalararası piyasa

Bankalararası piyasada saat 09.10 itibarıyla satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5200 YTL, en yüksek 1,5220 YTL seviyesinde bulunuyor. Alışta ise en düşük 1,5120 YTL, en yüksek 1,5140 YTL seviyesinde işlem görüyor.

İMKB 0,26 kayıpla açıldı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 67,74 puan düşerek 26.226,41 puan seviyesinde açıldı.

Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,26 oranında değer yitirdi.

Tokyo Borsası günü düşüşle tamamladı

Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, 206,68 puan (yüzde 2,37) düşerek 8.517,10 puana geriledi.

Avustralya'da borsa yüzde 1,4 artarken, Tayvan ve Singapur'da yüzde 1'den az, Güney Kore ve Şanghay'da yüzde 1'den fazla ve Hindistan'da yüzde 0,9 değer kaybetti.

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