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Ekonomi

Dolar 1.51 YTL, İMKB 0.28 düştü

Serbest piyasada öğlen dolar 1,51 YTL, Euro 2,12YTL'den işlem görüyor. Borsa 1. seansı 0.28 düşüşle kapattı.

25 Aralık 2008 02:00

Serbest piyasada öğle saatlerinde dolar 1,51 YTL, Euro 2,12YTL'den işlem görüyor. Borsa 1. seansı 0.28 düşüşle kapattı.

İstanbul serbest piyasada öğle saatlerinde dolar 1,5150 YTL, Euro 2,1210 YTL'den işlem görüyor. Serbest piyasada dolar 1,5200 YTL, Euro 2,1300 YTL'den güne başladı. Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5190 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1250 YTL olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,5120 YTL, en yüksek 1,5140 YTL, satışta en düşük 1,5200 YTL, en yüksek 1,5220 YTL olarak belirlendi.

İMKB 1. seansı düşüşle kapattı

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü 2. Seans kapanışına göre 72,08 puan düşerek 25.982,88 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama yüzde 0,28 değer yitirdi.

İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dün ikinci seans kapanışına göre 9,92 puan artarak 26.064,88 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,04 oranında değer kazandı.

Faiz

23 Haziran 2010 vadeli, bugün valörlü tahvilin saat 12.50 itibariyle basit getirisi yüzde 17,72, bileşik getirisi yüzde 17,02 seviyesinde bulunuyor.

Parite

Uluslararası piyasalarda Euro-dolar paritesi 1,4007, sterlin-dolar paritesi 1,4752, yen-dolar paritesi ise 90,40 düzeyinde seyrediyor.

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