Dolar 1,51 YTL ile başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5180 YTL, euro 2,1400 YTL'den güne başladı.



Kapalıçarşı'da 1,5100 YTL'den alınan dolar 1,5180 YTL'den satılıyor. 2,1300 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,1400 YTL olarak belirlendi.



Serbest piyasada dünkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5200 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,1500 YTL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada satıştaki dolar kotasyonları en düşük 1,5180 YTL, en yüksek 1,5200 YTL seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.10 itibarıyla alışta en düşük 1,5120 YTL, en yüksek 1,5150 YTL, satışta en düşük 1,5180 YTL, en yüksek 1,5200 YTL seviyesinde işlem görüyor.



Borsa iyi başladı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, dünkü ikinci seans kapanışına göre 173,99 puan artarak 26.585,08 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetleri, bu seviyede ortalama yüzde 0,66 oranında değer kazandı.





