Dolar 1,50'den işlem görüyor

İstanbul serbest piyasada dolar 1,5020 YTL, Euro 2,1270 YTL'den haftaya başladı. Saat 9:30 itibariyle serbest piyasada dolar 1,5040 YTL, Euro 2,1360 YTL’den işlem görüyor.



Serbest piyasada cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 1,5060 YTL, Euro’nun satış fiyatı ise 2,1160 YTL olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonları en düşük 1,5040 YTL, en yüksek 1,5060 YTL seviyesinde bulunuyor.



Dolar kotasyonları saat 09.20 itibariyle alışta en düşük 1,4900 YTL, en yüksek 1,5000 YTL, satışta en düşük 1,5040 YTL, en yüksek 1,5060 YTL seviyesinde bulunuyor.



İMKB sadece 0,39 puanlık bir artışla açıldı



İMKB Bileşik Endeksi birinci seansta, Cuma günü ikinci seans kapanışına göre 0,39 puan artarak 26.499,35 puan seviyesinde açıldı. Hisse senetlerinde bu seviyede kayda değer bir değişim görülmedi.



Tokyo borsası yükselişle kapandı



Tokyo Borsası günü yükselişle tamamladı. Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi 7,65 puan (yüzde 0,1) yükselerek, 8.747,17 puana çıktı.



