5 ayın zirvesi: Dolar 15 lirayı aştı

Güne 14,96 lira seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde yükselişini sürdürerek 15,00 lira seviyesini aştı. TL saat 16.20 itibariyle dolar karşısında yüzde 0,87 değer kaybederken, dolar 15,08 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dolar son olarak 21 Aralık 2021 günü 15 lira seviyesini görmüştü.

Euro ise aynı dakikalarda TL karşısında yüzde 0,92'lik yükselişle 15,90 liradan fiyatlanıyor.

Döviz kurlarındaki yükselişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geride kalan haftada açıkladığı faiz artırım kararı ve bilanço daraltımı etkili oldu.

Fed geçtiğimiz çarşamba faizi 50 baz puan artışla yüzde 0,75-,1,00 arasına yükseltmiş, 9 trilyon dolarlık bilançonun ise her ay 47,5 milyar dolar olacak şekilde azaltımına karar vermişti.