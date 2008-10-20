Dolar 1,49 YTL ile başladı

Kapalıçarşı'da 1,4860 YTL'den alınan dolar 1,4880 YTL'den satılıyor. 2,0000 YTL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,0020 YTL olarak belirlendi.Serbest piyasada Cuma günü kapanışta doların satış fiyatı 1,5150 YTL, euronun satış fiyatı ise 2,0350 YTL olmuştu.Topix yüzde 0.79 artış ile 901,38 puanda tamamlandı. Hong Kong borsası Hang Seng 14861.66 puanla molaya girdi, bu yüzde 2.11'lik artışa tekabul ediyor.Singapur SST yüzde 0.86 oranındaki artışla 1894.75 puana yerleşti. Avustralya S&P/ASX endeksi yüzde 2.84 oranındaki artış ile en fazla kazanan Asya para piyasası olurken 4083,40 puanla 4000 puan barajını tekrardan aştı.Öğlen molasına yüzde 0.53 oranında bir çıkış ile giren Nikkei, moladan sonra yükseliş hızlandı ve şu anda dünkü kapanışa göre 2.78'lik bir artış görünüyor. Nikkei 8956.13 puanlık bir işlem hacmi gerçekleştiriyor. Topix endeksi de yüzde 2,97 yani 26.54 puan artışla Japon borsasının genel artışını yansıtıyor.Hong Kong borsası sabaha göre daha da fazla değer kazandı ve düne göre yüzde 4,34’lük bir artışla 15184,91 puana ulaştı.Singapur SST endeksi yüzde 2.31 artışla sabah seyrinin epey üstüne çıkarak 1921,93 puanda seyrine devam ediyor. Australya S&P/ASX endeksi 4142.30 puana ulaşırken artışı 171.50 puan yani yüzde 4.32'ye tırmandı.Borsanın temel göstergesi Nikkei Endeksi, Cuma gününe göre yüzde 3,6 artarak 9.005,59 puan oldu.Öte yandan, Asya'nın en büyük 4. ekonomisi Güney Kore'de hükümetin küresel mali krize karşı tedbirler almasının ardından borsa yüzde 2,3 arttı.Avustralya'da endeks yüzde 4'den fazla yükselirken, Yeni Zelanda ve Singapur'da da borsa değer kazandı.