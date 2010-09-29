-DOLAR 1.4500 LİRAYA KADAR GERİLEDİ İSTANBUL (A.A) - 29.09.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasada satışta 1,4500 lira seviyelerine kadar düşerek, en son bu yıl ocak ayı ortalarında gördüğü seviyelere geri geldi. Dün 1,4750 liradan kapanan dolar 1,4660 liradan güne başladı. Sabah saatlerinden itibaren 1.4600 liranın hemen üzerinde bir seyir izleyen dolar, öğleden sonra bir miktar daha geriledi ve 1,4500 lira seviyesine kadar geri geldi. Dolar ocak ayının ortalarında da 1,4500 lira seviyesine kadar gerilemiş, daha sonra toparlanarak 1,5000 liranın üzerine çıkmıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4470 lira, en yüksek 1,4520 lira, satışta en düşük 1,4550 lira, en yüksek 1,4580 lira olarak seyrediyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 1,4550 liradan, avro 1,9820 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda, saat 15.45 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3621, sterlin-dolar paritesi 1,5803, yen-dolar paritesi de 83,67 düzeyinde bulunuyor.