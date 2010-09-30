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Ekonomi

DOLAR, 1.4500 LİRANIN ALTINDA   İSTANBUL (A.A)

30 Eylül 2010 15:31

-DOLAR, 1.4500 LİRANIN ALTINDA   İSTANBUL (A.A) - 30.09.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasada satışta 1,4500 liranın altına geriledi. Dün 1,4580 liradan kapanan dolar 1,4600 liradan güne başladı. Sabah saatlerinden itibaren 1.4500-1.4600 aralığında seyreden dolar, öğle saatlerinde satışta 1.4490 liraya kadar düştü. Dolar ocak ayının ortalarında da 1,4500 lira seviyesine kadar gerilemiş, daha sonra toparlanmıştı. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4440 lira, en yüksek 1,4480 lira, satışta en düşük 1,4520 lira, en yüksek 1,4560 lira olarak seyrediyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 1,4500 liradan, avro 1,9750 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda, saat 12.15 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3626, sterlin-dolar paritesi 1,5880, yen-dolar paritesi de 83,29 düzeyinde bulunuyor.

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