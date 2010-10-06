T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

DOLAR, 1,4200 LİRANIN DA ALTINDA    İSTANBUL (A.A)

06 Ekim 2010 13:41

-DOLAR, 1,4200 LİRANIN DA ALTINDA    İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasa ve bankalararası piyasada alışta 1,4200 liranın altına geriledi. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4155 lira, en yüksek 1,4200 lira, satışta en düşük 1,4220 lira, en yüksek 1,4300 lira aralığında bulunuyor.  İstanbul serbest piyasada ise dolar alışta 1,4170, satışta 1,4210 lira, avro ise alışta 1,9620, satışta 1,9720 lira aralığında alınıp satılıyor. Uluslararası piyasalarda, saat 10.35 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3864, sterlin-dolar paritesi 1,5911, yen-dolar paritesi de 83,09 düzeyinde bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24