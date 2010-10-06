-DOLAR, 1,4200 LİRANIN DA ALTINDA İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - ABD Doları, İstanbul serbest piyasa ve bankalararası piyasada alışta 1,4200 liranın altına geriledi. Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında fiyat, alışta en düşük 1,4155 lira, en yüksek 1,4200 lira, satışta en düşük 1,4220 lira, en yüksek 1,4300 lira aralığında bulunuyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar alışta 1,4170, satışta 1,4210 lira, avro ise alışta 1,9620, satışta 1,9720 lira aralığında alınıp satılıyor. Uluslararası piyasalarda, saat 10.35 itibariyle avro-dolar paritesi 1,3864, sterlin-dolar paritesi 1,5911, yen-dolar paritesi de 83,09 düzeyinde bulunuyor.