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Ekonomi

Dolar 1.27 YTL'ye dayandı

Güne yükselişle başlayan ve bir ara sakinleşen dolar, tekrar yönünü yukarı çevirerek 1.27 YTL'ye geldi.

15 Eylül 2008 03:00

Güne yükselişle başlayan ve bir ara sakinleşen dolar, tekrar yönünü yukarı çevirerek 1.27 YTL'ye geldi.

Bankalararası piyasada şu sıra 1.2600-1.2690 YTL bandında hareket eden dolar, kapalıçarşıda 1.2630 YTL'den alıcı buluyor.
 
Euronun serbest piyasa satış fiyatı ise 1.7990 YTL'de. Uluslararası piyasada euro/dolar 1.4280, dolar/yen 104.90 seviyesinde yer alıyor.

Gösterge faiz ise satışlarla yüzde 19.2 bandına geldi. 14 Nisan 2010 vadeli gösterge tahvilin faizi şu sıra yüzde 19.22 bileşik seviyesinde yer alıyor. Gösterge kıymet cuma günü yüzde 18.81'den bugüne valörlü işlemlerde yüzde 18.87 bileşik seviyesinden kapanmıştı.

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