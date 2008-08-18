Dolar 1.20’yi aşmaz, faizde düşüş devam eder

Türkiye'de siyasi belirsizliğin aşılmasıyla piyasalar, yeniden uluslararası odaklı hareket etmeye başladı. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), geçtiğimiz cuma gününü 483 puan yükselişle 42.194 puandan tamamlarken, faiz oranları yüzde 18,5'in altına geriledi. Dolar ise 1.18-1.1850 YTL aralığında hareket etmeyi sürdürüyor. Euro karşısında değer kazanmasına karşın yurtiçinde YTL karşısında oldukça güçsüz bir seyir izleyen doların akıbetinin ne olacağı, faizdeki düşüşün sürüp sürmeyeceği yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Faiz oranlarının gösterge kâğıtta fonlama maliyetinin altına gerileyebileceğini belirten uzmanlar, doların da 1.15-1.20 YTL aralığında hareket edebileceğine dikkat çekiyor. Borsada ise 41 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışacak olan endeks, dalgalı bir seyir izleyecek.



Gözler ABD ekonomisinde



ABD ekonomisi ile ilgili gelişmeler piyasa oyuncuları tarafından yakından takip edilirken, son açıklanan verilere göre, durum vahim değil. ABD'de temmuzda sanayi üretimi yüzde 0,2 ile beklentinin üzerinde büyürken kapasite kullanım oranı da yüzde 79,9 olarak gerçekleşti. Ancak, reel ekonomi ile ilgili olumlu verilere karşın bu ülkede enflasyon tehdidi yanında kredi krizinin henüz bitmediğine dikkat çekiliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüşün borsayı olumlu etkilediğini belirten ve İMKB'nin bu hafta da 41 bin seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışacağını ifade eden Tacirler Menkul Değer Portföy Yöneticisi Tolga Arı, 43.200 seviyesinin üzerinde satışların yaşanabileceğini kaydetti.



Yabancı bono alıyor



Merkez Bankası (MB) geçtiğimiz hafta beklentiler doğrultusunda kısa vadeli faiz oranlarını değiştirmeyip yüzde 16,75 seviyesinde bıraktı. MB'nin faiz artırımına gitmemesi, bono cephesine olumlu yansırken, 14 Nisan 2010 vadeli gösterge kâğıdın bileşik faizi cuma günü yüzde 18,44 seviyesine geriledi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan kararın, bazı bankacılar tarafından "Merkez'in enflasyonda artış beklentisi yok" şeklinde yorumlanması bono piyasasındaki talepte de etkili oldu. Yabancıların yeniden bono piyasasına giriş yaptıkları gözlenirken, faizlerin bu hafta bankaların gecelik borçlanma faizinin yıllık bileşiği olan ve yüzde 18,23 düzeyindeki fonlama maliyetinin de altına gerileyebileceği kaydediliyor.



Döviz piyasasında ise son günlerde adeta yaprak kıpırdamıyor. Dolar kuru, 1.18-1.1850 YTL bandında hareket ediyor. Euro karşısında rekor üzerine rekor kıran doların yurtiçinde Türk lirası karşısındaki zayıf seyrinin iki nedeni var. Birincisi, AK Parti'nin kapatılmaması sonucu siyasi belirsizliğin aşılması. İkinci ve en önemli neden de yurtiçi faiz oranlarının yüksek seyri. Türkiye'nin dünyada en yüksek reel faiz veren ülkelerin başına gelmesi, diğer gelişmekte olan piyasalara göre cazibesini artırıyor.



Paritede düşüş sürüyor



Dolar, Euro karşısında güçlü seyrini sürdürürken, Euro/dolar paritesi, 1.47'nin de altına geriledi. Avrupa Merkez Bankası(ECB) Başkanı Trichet'in, ECB'nin faiz artırımına gitmeyeceği sinyali ve başta İngiltere olmak üzere Avrupa ülkelerindeki resesyon tehdidi, Euro’nun değer kaybetmesinde başlıca faktörler. Doların güçlü trendini korumakla birlikte bu hafta tepki alımlarının yaşanabileceğini belirten Akbank Özel Bankacılık Müdürü Meltem Baygün, doların YTL karşısında da bu hafta 1.16-1.20 YTL bandında hareket edebileceğini söyledi.

