'Dolar 10 lira olur' dedikleri için yargılanıyorlardı, dolar kurunun 11 lirayı gördüğü gün hâkim izin aldığı için duruşma görülemedi

2018’de dolar kurunun artışı sırasında 'Dolar 10 lira olacak' dedikleri için 'provoke edici paylaşımlar' yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yargılaması süren 2'si gazeteci 38 kişinin duruşması hâkim izinli olduğu için görülemedi.

Avukat Sanem Bahçekapılı, duruşmadan bir gün önceki (17 Kasım) “Yarın bir duruşmam var, 38 kişi 2018 ağustos ayında dolar 7 TL’yi geçince attıkları tweetler nedeniyle yargılanıyorlar. Dosyada, dolar 10 da olur dedi diye yargılanan insan var. Dolar 10 oldu, bakalım yarın ne olacak” paylaşımını alıntılayarak duruşmanın görülemediğini duyurdu.

Bahçekapılı şu ifadeyi kullandı:

"Dün kalemi arayıp sorduğumda duruşma olacak denmişti ama bugün geldiğimde hâkim izinliymiş, nöbetçi hâkim de öğleden sonra bakarmış ama zaten kendi dosyası olmadığından mazeret verelimmiş"