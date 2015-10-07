Dolar 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü

Fed'in faiz artırımında bu yılı pas geçebileceği beklentisiyle hızlanan yabancı girişine paralel gelişmekte olan ülke para birimleri ideğer kazanırken, dolar/TL 2.92'nin altına gerileyerek 1 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Reuters'in haberine göre, global piyasalardaki olumlu havaya karşın hafta başından bu yana görülen kurumsal döviz talebi dolar/TL'deki düşüşü sınırlamış, dün itibariyle alımların azalması ve doların global değer kaybının sürmesiyle kurda düşüş hızlanmıştı. Hafta başından bu yana piyasaya 1.5-2 milyar dolar civarında yabancı girişi olduğu tahmin ediliyor. Bu çerçevede Cuma günü ABD tarımdışı istihdam verisi öncesi 3.0250 civarında olan dolar/TL, bugüne kadar kademeli inişini sürdürdü.

Dün saat 1805'te 2.9725/2.9731 seviyesinde olan dolar/TL, bugün 2 Eylül'den bu yana en düşük olan 2.9193'e kadar gerilemesinin ardından saat 1700'de 2.9195/2.9208 seviyesinden işlem görüyor. Dün aynı saatte 3.1605/3.1606 seviyesinde olan sepet bazında TL 3.0992/3.1013, 3.3344/3.3363 seviyesindeki euro/TL ise 3.2806/3.2846 seviyesinden işlem gördü.