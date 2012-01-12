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Ekonomi

Dolar 1 ay aradan sonra 1,8500 liranın altında İSTANBUL (A.A)

12 Ocak 2012 14:22

-Dolar 1 ay aradan sonra 1,8500 liranın altında İSTANBUL (A.A) - 12.01.2012 - İstanbul serbest piyasada alınıp satılan ABD Doları'nın Türk Lirası satış fiyatı 1,8480 liraya gerileyerek 1 aylık aradan sonra 1,8500 liranın altına inmiş oldu. Dün 1,8620 liradan kapanan dolar güne 1,8570 liradan başladı. Açılışın ardından İstanbul serbest piyasada 1,8500 lira sınırına geri çekilen dolar bir süre 1,850-1,8530 lira aralığında seyretti. Öğle saatlerine doğru 1,8500 liranın da altına inen dolar 1,8480 liraya kadar düşerek 12 Aralık 2012 tarihindeki seviyelerine yaklaştı. Serbest piyasada dolar bu tarihte 1,8460 liradan güne başlamıştı. Saat 12.05 itibariyle bankalararası dolar kotasyonları ise alışta en düşük 1,8420 lira, en yüksek 1,8475 lira, satışta en düşük 1,8490 lira, en yüksek 1,8550 lira seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 29 Aralık 2012'de gün içinde rekor seviye olan 1,9230 liraya kadar çıkmıştı. En yüksek değere göre doların değer kaybı yüzde 3,90 olarak gerçekleşmiş oldu.

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