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Ekonomi

Dolar 3.90'ın altına geriledi

Dolar/TL, öğleden sonra düşüşün ivme kazanması ile 3,90'ın altına gerilede

04 Aralık 2017 20:36

Haftaya yükselişle başlayan ve 3,9456'yı gören dolar/TL, öğleden sonra düşüşe geçerek 3,8952'ye kadar geriledi. Dolar/TL, saat 16.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 3,8970 seviyelerinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,7 düşüşle 4,6220'den, sterlin/TL ise yatay seyirle 5,2710'dan alıcı buluyor.

Analistler, açıklanan kasım ayı enflasyon verisinin yıllık yüzde 12,98 ile beklentileri aşmasının, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık ayında faizleri artıracağı beklentilerini yükselttiğini, bunun da tahvil ve kur piyasasında pozitif havanın güçlenmesini sağladığını belirtti.

TL varlıkları üzerindeki satış baskısının azalması ve küresel piyasalarda artan risk iştahı ile dolar/TL'nin düşüşünün öğleden sonra ivme kazandığını ifade eden analistler, hafta boyunca ABD'de vergi reformu ve borç tavanının yükseltilmesi ile ilgili gelişmelerin takip edileceğini kaydetti.

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