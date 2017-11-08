Dolar 3.90'a yükseldi, Euro rekor kırdı

Merkez Bankası'nın dolara müdahalesinin etkisi iki gün sürdü. Yeniden yükselişe geçen dolar 3.90'a dayandı.

Dolarda pazartesi günü hem Merkez Bankası kararları hem de vize krizinde yumuşama haberleriyle başlayan düşüş uzun soluklu olmadı. Güne 3.87'den başlayan dolar kademeli yükselişle kritik 3.90'ı test etti.

Euro/Türk Lirası yüzde 0.4'lük yükselişle tüm zamanların rekoru olan 4.5239 seviyesini gördü.

Döviz sepeti de tarihi rekoruna ulaşarak 4.21 seviyesine çıktı.

Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanan piyasalar Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşmeyi bekliyor.