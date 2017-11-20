Dolar, 3,90 sınırını aştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın cuma günü TCMB'ye yönelik 'sert' açıklamalarının yarattığı endişelerle 3,9035'e kadar yükselen dolar/TL haftaya düşüşle başlasa da yön yeniden yukarı döndü. Dolar/TL güne başladığı 3,86'lı seviyelerden yeniden yükselişe geçerek 3,92'ı aştı. Euro/TL ise 4,62'yi geçerek rekor kırdı. Borsada kayıplar yüzde 1'i aştı, endeks kritik 105 bini test ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Türk lirası uzlaşmalı döviz satım ihalelerine bugün itibarıyla başlayacağı ve yıl sonuna kadar en fazla 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirileceğini duyurmasının ardından dolar kuru yönünü aşağı çevirdi. Dolar/TL yeni haftaya 3,8690 seviyesinden başladı ancak kısa süre sonra yükselişe geçerek öğle saatlerinde yeniden 3,92'nin üzerine çıktı. Dolar böylece 9 Ekim'den bu yana en yükseği gördü.

Almanya'daki koalisyon görüşmelerinin başarısızlıklar sonuçlanması piyasaları da etkiledi. Siyasi belirsizlik nedeniyle euro değer kaybetti. Euro/dolar paritesi 1,1830'lardan 1,1720'lere geriledi.

Euro'da yeni rekor

Euro/TL geçen hafta euroda küresel değer kazancına paralel 4,61'i aşarak tarihi zirveyi görmüştü. Euro bu sabah ise 4,53 ile bir haftanın en düşüğüne inse de yeniden yükselerek 4,6205 ile rekor tazeledi. .

Sterlin/TL de yatay bir seyirle 5,1225 seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni haftanın ilk işlem gününde veri takviminin zayıf olduğunu belirterek, dünya genelindeki siyasi gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 3,8250 ve 3,8500 seviyelerinin destek, 3,90 ve 3,94 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Borsa ekside

Borsada ise yüzde 1'in üzerinde kayıp yaşanırken, endeks kritik 105 bin seviyesini test ediyor.