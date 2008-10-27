23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinde bileşik getirisi yüzde 24,59'a çıktı.



Dolar - döviz - parite



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.45 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,52'ye, bileşik getirisi yüzde 24,59'a çıktı.



Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 25,59, bileşik getiri yüzde 23,76 olmuştu.



Dolar kotasyonları



Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,7070 YTL, en yüksek fiyat 1,7125 YTL, satışta en düşük fiyat 1,7190 YTL, en yüksek fiyat 1,7220 YTL düzeyinde bulunuyor.



Parite



Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2380, sterlin-dolar paritesi 1,5374, yen-dolar paritesi ise 92,31 düzeyinde seyrediyor.

