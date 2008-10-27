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Ekonomi

Dolar - döviz - parite

23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinde bileşik getirisi yüzde 24,59'a çıktı.

27 Ekim 2008 02:00

23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinde bileşik getirisi yüzde 24,59'a çıktı.

Dolar - döviz - parite

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında işlem gören gösterge kağıdı 23 Haziran 2010 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 10.45 itibarıyla basit getirisi yüzde 26,52'ye, bileşik getirisi yüzde 24,59'a çıktı.

Bu tahvilin, aynı gün valörlü işlemlerinin önceki kapanışında basit getirisi yüzde 25,59, bileşik getiri yüzde 23,76 olmuştu.

Dolar kotasyonları

Bankalararası piyasada dolar kotasyonlarında alışta en düşük fiyat 1,7070 YTL, en yüksek fiyat 1,7125 YTL, satışta en düşük fiyat 1,7190 YTL, en yüksek fiyat 1,7220 YTL düzeyinde bulunuyor.

Parite

Uluslararası piyasalarda euro-dolar paritesi 1,2380, sterlin-dolar paritesi 1,5374, yen-dolar paritesi ise 92,31 düzeyinde seyrediyor.

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