Dolapdere yine karıştı

T24 - İstanbul Dolapdere’de PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonu protesto etmek için yapılan gösteride olaylar çıktı. Polisin gaz bombasıyla müdahalesine göstericiler molotofkokteyli ve havai fişekle karşılık verdi.





Beyoğlu ilçesine bağlı Dolapdere’de toplanan bir grup, PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik operasyonu protesto etmek için gösteri yapmak istedi.





Terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba polis gaz bombasıyla müdahalede bulundu.





Göstericiler, polise molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.





Polisin müdahalesi sonrası göstericiler ara sokaklara dağılarak kaçtı.





Olaylar sırasında semt sakinleri de zor anlar yaşadı.





DTP’nin kapatılmasını protesto etmek için aynı bölgede daha önce düzenlenen gösteride, eylemcilere silah çekilmişti.