T24 LogoT24 Logo
Gündem

Dolapdere yine karıştı

İstanbul Dolapdere’de PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonu protesto etmek için yapılan gösteride olaylar çıktı.

02 Ocak 2010 02:00

T24 - İstanbul Dolapdere’de PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonu protesto etmek için yapılan gösteride olaylar çıktı. Polisin gaz bombasıyla müdahalesine göstericiler molotofkokteyli ve havai fişekle karşılık verdi.


Beyoğlu ilçesine bağlı Dolapdere’de toplanan bir grup, PKK'nın sivil oluşumu ''Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması''na yönelik operasyonu protesto etmek için gösteri yapmak istedi.


Terör örgütü PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atan gruba polis gaz bombasıyla müdahalede bulundu.


Göstericiler, polise molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.


Polisin müdahalesi sonrası göstericiler ara sokaklara dağılarak kaçtı.


Olaylar sırasında semt sakinleri de zor anlar yaşadı.


DTP’nin kapatılmasını protesto etmek için aynı bölgede daha önce düzenlenen gösteride, eylemcilere silah çekilmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24