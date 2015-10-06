Dolandırılmaktan son anda kurtulan şehit babası gözyaşlarını tutamadı

Zonguldak'ta, şehit babası emekli madenci 67 yaşındaki Hüseyin Aydın, kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcının hesap numarasını not etmesi için telefonu caddede tesadüfen karşılaştığı gazetecilere verince, dolandırılmaktan kurtuldu. Telefondakinin dolandırıcı olduğunu fark eden gazetecilerin ihbarıyla gelen polis, gözyaşlarını tutamayan Hüseyin Aydın'ı karakola götürdü.

DHA'da yer alan habere göre, Hüseyin Aydın'ı cep telefonundan arayan kimliği belirsiz kişi, kendisini savcı olarak tanıtıp banka hesaplarının ve kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek para istedi. Evinden 15 bin lirayı alarak çıkan Hüseyin Aydın, Gazipaşa Caddesi'nde yürüyerek PTT şubesine giderken bilmeden gazetecilere telefonunu verip karşıdaki kişinin vereceği hesap numarasını not almalarını istedi. Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan gazeteciler, Hüseyin Aydın'ı uyardı ve 155 polis imdat hattını aradı.

Gelen polis ekibi de telefonda konuşmaya devam eden Hüseyin Aydın'ı uyardı. Polisin uyarısıyla telefonu kapatan Hüseyin Aydın, "Ben Şehit babasıyım, kalp hastasıyım" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Hüseyin Aydın, arayan kişinin kendisini savcı olarak tanıttığını, 20 bin lira istediğini, evdeki 15 bin lirayı alıp taksi ile köyden Zonguldak'a geldiğini anlattı. Aydın, karakola gideceğini söylediğinde de telefondaki kişinin kendisine kızdığını söyledi.

Oğlu Jandarma Er Engin Aydın, 2008'de Adana'da yol kontrolü yaparken sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin Aydın, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis durdurdu

Kozlu İlçesi'nde ise 49 yaşındaki Ramazan Altuntaş, aynı yöntemle kendisini arayan kişinin yönlendirmesiyle PTT şubesine gitti. Durumdan şüphelenen şubedeki memur polise haber verdi. Gelen polis ekibinin uyarısı üzerine Altuntaş, 24 bin lirayı dolandırıcının hesabına yatırmadı. Son anda dolandırılmaktan kurtulan Altuntaş, karakola götürüldü.