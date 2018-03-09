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Dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından telefonla aranıp, verilen hesaba 400 lira yatırması istenen Selçuk K

09 Mart 2018 16:31

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından telefonla aranıp, verilen hesaba 400 lira yatırması istenen Selçuk K. (52), polis tarafından güçlükle ikna edilerek dolandırılmaktan kurtarıldı.
Telefon dolandırıcıları, Selçuk K.\'yi cep telefonundan arayarak borcu olduğunu ve 2 yıldır ödemediği belirtti. Dolandırıcılar, Selçuk K.\'ye, saat 11.00\'e kadar, verecekleri hesap numarasına en az 400 lira yatırmasını söyledi. Bunun üzerine Selçuk K., Dere Mahallesi\'nde bulunan PTT şubesine giderek parayı yatırmak istedi. Selçuk K.\'nin hareketlerinden şüphelenen şube çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Selçuk K.\'ye dolandırılmak üzere olduğunu söylese de ikna edemedi. Polisin çabalarına rağmen parayı yatırmak istediğini söyleyen Selçuk K., bir süre sonra güçlükle ikna edildi.
Dolandırıcıların kendisine parayı yatırmazsan icralık olursun dediklerini anlatan Selçuk K., şunları söyledi:
\"Beni telefonla aradılar, \'Parayı yatıracaksın\' dediler. \'Yatırmazsan 2 sene geçti, icra takibine düşersin\' dediler. \'Ev sigortası parası\' filan dediler. Ben hiç anlamam. Görevli arkadaşlar \'Yatırma\' dedi. Beni arayanlar da \'11.00\'e kadar yatır\' dediler. \'Yatırınca tekrar telefon et\' dediler.\"

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