-Dolandırıcıyla pazarlık yaptı KAYSERİ (A.A) - 28.08.2011 - Kayseri'de bir inşaat işçisi, telefonda kendisini polis olarak tanıtıp 12 bin lira isteyen dolandırıcıyla 7 bin 500 lira vermek için anlaştı ama yine de dolandırılmaktan kurtulamadı. İnşaatlarda boyacılık yaparak geçimini sağlayan, kimliğinin açıklanmasını istemeyen H.T, cep telefonundan arayıp kendisini polis olarak tanıtan kişinin, ''Savcının hesabından sizin adınıza para çekilmiş. Suçluları yakalamamız için vereceğimiz hesaba acilen 12 bin lira yatırmalısınız. Bu para daha sonra size iade edilecek'' dediğini söyledi. Hemen bankaya giderek hesabından bir miktar para çektiğini, bazı tanıdıklarından borç aldığını belirten H.T, şunları söyledi: ''Telefondaki kişi, verdiği banka hesabına 12 bin lira yatırmamı istedi. Ben de 7 bin 500 liramın olduğunu, başka para bulamayacağımı söyledim. Kalan parayı yatırmazsam hapse girebileceğimi de söyledi. 7 bin 500 lirayı yatırdıktan sonra dolandırıldığımı anlayınca polise başvurarak şikayetçi oldum. Konuşma sırasında polis telsiz anonsları da duyuluyordu. Dolandırıcı bazı kişisel bilgilerimi de söyleyince inanmak durumunda kaldım. Bu kişiyle iş birliği yaptığı sanılan başka biri de telefonla evimi arayarak kendini polis gibi tanıtmış. Kurdukları bu tezgahı da yürüttükleri gizli bir operasyon gibi anlatmış.''