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Dolandırıcıya 50 bin liralık altınlarını verdi

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de 50 yaşındaki A

16 Eylül 2017 21:30

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR\'de 50 yaşındaki A.Ç. adlı kadın, kendisini telefonla arayıp Emniyet müdürü olduğunu söyleyen dolandırıcının gönderdiği kişiye 50 bin liralık altınlarını teslim etti.
Olay İstiklal Mahallesi Selim Sokak\'ta meydana geldi. Kendisini Emniyet müdürü olarak tanıtan kimliği belirsiz bir kişi A.Ç.\'yi ev telefonundan arayıp \"Eşinizin ve sizin adınıza kredi kartı çıkarılmış. Bu işi bankadan 2 kişi yaptı. 45 kişi bu olaydan mağdur. Evinizde bulunan altınları sivil polis gelip alacak. Altınlar üzerinde parmak izi araştırması yapılacak\" dedi. A.Ç., kendisini arayan kişinin isteği üzerine evde bulunan 50 bin lira değerindeki altın ve inci kolyeyi bir poşet içine koyup evine gelen ve polis olduğunu söyleyen 30-35 yaşlarındaki kimliği belirsiz bir kişiye verdi. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan A.Ç., 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. Polis ekipleri A.Ç.\'yi dolandıran kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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