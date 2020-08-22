"Dolandırıcılıktan tutuklanan menajer İskender Çam, Tahkim Kurulu Başkanı'nı azletti!"

Ajansspor yazarı Atilla Türker, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın, 6 yabancı futbolcuyu dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan menajer İskender Çam tarafından vekaleten azledildiğini iddia etti.

Lisanssız menajerlik yapan İskender Çam'ın 5 ay tutuklu kaldığı Metris Cezaevi'nden çıkışında menajerlik lisansı aldığını belirten Atilla Türker, halen Tahkim Kurulu Başkanlığı yapan Murat Balcı'nın istifa etmesi gerektiğini belirterek, "TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir, yaşanan bu çarpık tabloyu elbette biliyordur.

Haliyle... Benim samimi düşüncem şu: Güven ortamına ihtiyacımız olan bu mevcut ortamda... Nihat Özdemir’in, tüm bunları futbol ailesine yaşatan Murat Balcı’dan... İstifasını istemesi doğru olmaz mı?

Ve hatta çok daha doğrusu... Murat Balcı’nın bizzat kendisi... Nihat Özdemir’in bu isteğini hiç beklemeden... İstifa etmelidir. Yani.... Türk futbolundaki adaletin ve güvenin en iyi şekilde sağlanması için herkes üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

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