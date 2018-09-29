Dolandırıcılık yapan sahte vali yakalandı

Kendisini Bartın Valisi olarak tanıtıp aradığı çok sayıda iş insanını "Tekerlekli sandalye alacağız" diyerek dolandırdığı öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tekerlekli sandalye alınacağını söyleyerek Bartın ve diğer illerdeki şirket sahiplerini ve iş insanlarını telefonla arayıp sesini de benzetmeye çalışarak kendisini Bartın Valisi olarak tanıtan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli S.V'yi Çorum'da gözaltına aldı.

50 bin lira dolandırmış

Aynı yöntemle Isparta, Rize, Nevşehir ve başka illerde de benzer olayları gerçekleştirmeye çalıştığı öğrenilen şüphelinin, iş insanlarından aldığı paraları başka bir ildeki hesabına aktardığı ve ilk etapta 50 bin liralık dolandırıcılık yaptığının tespit edildiği bildirildi.

Bartın'a getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.