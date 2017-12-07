Dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/BABAESKİ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Babaeski ilçesinde kendilerini \'polis\' olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 3 şüpheli İstanbul\'da yakalandı.

Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyünde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bağlantı kurdukları kişilere banka hesaplarının dolandırıcıların eline geçtiğini ve bu kişileri yakalamak için çalıştıklarını öne sürerek para talebinde bulundu. Son olarak köyde S.T.\'nin 5 bin 900 lira parası ile 4 reşat altını, \'beşi bir yerde\' olarak bilenen altın, 16 ata lira, 80 santimlik altın zincir, 2 altın yüzük ve 1 altın saatini aldılar. S.T., aynı gün dolandırıcıların verdiği hesaba da 36 bin 955 lira para yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan S.T., durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve polis ekipleri, yatırılan paranın bloke konulmadan önce İstanbul Yenibosna\'daki bir banka şubesinden çekildiğini belirledi. Parayı çeken U.D. ve Y.A. İstanbul\'da, S.T., ise Babaeski\'de yakalanıp, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na teslim edildi. 3 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.



