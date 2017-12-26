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Dolandırıcılık yapan 16 sahte memur tutuklandı

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 4 ilde, kendilerini 'Gıda Tarım ve Hayvancılık memuru' olarak tanıtıp çiftçileri dolandıran 16 kişi tutuklandı

26 Aralık 2017 12:25

Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- AĞRI merkezli 4 ilde, kendilerini \'Gıda Tarım ve Hayvancılık memuru\' olarak tanıtıp çiftçileri dolandıran 16 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, \"Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce, ilimiz merkezli Iğdır, Van ve Kocaeli\'de, kendilerini Ağrı Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'nde memuru gibi tanıtan, kendilerine ait olmayan hayvanları kendilerininmiş gibi gösterip, hayvan sahibi kişileri çeşitli mekanlarda ve otellerde ağırlayarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edilenlere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 16\'sı tutuklanmış, 3\'ü adli denetim şartıyla, 1\'i de savcılık tarafından serbest bırakılmıştır” denildi.

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